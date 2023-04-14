На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов;
- км 667 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 69,71 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 80,89,90,93,109 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 66, 152 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 485 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 70-47 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;
- км 47-70 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20: 00, очистка проезжей части механизированным способом;
- км 51, 70, 73, 64, 52 в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
- км 0-4 Подъезд к г. Выборгу № 1 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-19:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 15-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-19:00, установка сигнальных столбиков.
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13.04.2023 63
А-121 «Сортавала»:
- км 26-27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 26-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с ПЧ;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка сигнальных вех;
- км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 57-59 ограничение скорости движения в оба направления (старое направление) с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-45 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
- км 73-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка, мойка тротуаров механическим способом;
- км 56-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- км 73-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 2-16, км 27-34,км 34-56, км 57-77, км 78-111, км 112-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.
Р-23 « Псков»:
- км 45-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка разделительной полосы (вручную);
- км 139-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в а/б покрытии.
А-180 «Нарва»:
- км 25-30 ограничение скорости в оба направления с 09 до 17:00, механизированная уборка песка и смета с проезжей части.