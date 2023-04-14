В выборгском парке «Монрепо» распустились подснежники

Первые весенние цветы распустились в выборгском парке «Монрепо» в Ленобласти.

«Несмотря на свою внешнюю хрупкость, эти нежные цветы очень сильные — они прорастают к солнцу свозь плотный наст снега и радуют нас первыми весенними цветами», — рассказали в музее-заповеднике.

Фото: vk.com/monrepovyborg

Подснежники или галантусы распространены в Центральной и Южной Европе, на побережьях Чёрного и Каспийского морей, в Малой Азии и на Кавказе. В Ленобласти эти цветы не встречаются в природе, растут только на клумбах.