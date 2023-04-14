Судимый 10 раз рецидивист поджег частный дом в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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Вечером 12 апреля в деревне Дубовик в Тосненском районе загорелся частный дом. Постройку поджег 45-летний мужчина из Радофинниково, ранее судимый 10 раз.

Случившееся заметил бдительный 61-летний сосед. Около 21:00 пенсионер увидел, как из леса к коттеджу подошел неизвестный в светлой куртке и облил чем-то часть дома. Когда постройка загорелось, незнакомец скрылся.

Пенсионер сообщил о случившемся своей знакомой – тете владельца коттеджа. Женщина вызвала полицию. В результате поджога частично выгорела часть дома. С места происшествия изъяты два фрагмента пробок от бутылок.

Предполагаемого поджигателя задержали 13 апреля. Им оказался 45-летний житель деревни Радофинниково, находящийся под административным надзором до 2031 года. Ранее мужчина был судим 10 раз за кражи, уничтожение или повреждение имущества.

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19.11.2022 1125
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