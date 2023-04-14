Дети получили ожоги от вспыхнувшей кучи мусора с розжигом во Всеволожске

Из Детской городской больницы в Петербурге 13 апреля поступило сообщение о том, что накануне вечером в приемный покой доставлены 8-летняя девочка и 6-летний мальчик. У детей диагностированы серьезные ожоги рук и лица.

По предварительным данным полиции, на улице Советской во Всеволожске семья наводила порядок на территории частного дома. В кучу мусора случайно попала бутылка с розжигом. Когда ее подожгли, пламя резко вспыхнуло и опалило детей.

Устанавливаются обстоятельства и причины получения ожогов несовершеннолетними.