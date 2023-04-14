Начальник производства предстанет перед судом за гибель подчиненного в Ломоносовском районе

Пожар произошел в августе 2022 года на территории завода, занимающегося производством битума в деревне Разбегаево Ломоносовского района. В огне погиб сотрудник предприятия. Расследование этого уголовного дела завершено.
Перед судом предстанет начальник производственной площадки предприятия. По версии следствия, мужчина нарушил требования промышленной безопасности, допустил к газоопасным работам необученного сотрудника.
В итоге на заводе начался пожар, в котором пострадал 38-летний гражданин Узбекистана. Работник предприятия получил ожог 80 % тела и был помещен в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.
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05.10.2022 3495