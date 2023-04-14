Адвокат рассказал о популярных ловушках ГИБДД на дорогах и способах спрогнозировать их появление в том или ином месте

Несмотря на широкое распространение камер, фиксирующих нарушение ППД, на вооружении сотрудников автоинспекции остаются и прежние методы работы.
Приемы правоохранителей, а также способы спрогнозировать их появление в том или ином месте перечислил агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов.
По его словам, в наши дни в крупных мегаполисах водитель вряд ли столкнется с претензией сотрудника ГИБДД о непристегнутом ремне или небольшом превышении скорости. Подобное характерно для провинции.
В крупных городах правоохранителей в первую очередь интересуют нарушения, за которые предусмотрено суровое наказание. Например, управление в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной, проезд на запрещающий сигнал и пр.
Например, там, где линии горизонтальной разметки стерты от времени. Или светофор отрегулирован или расположен так, что провоцирует проезд на красный свет. В подобных ситуациях сотрудник ГИБДД, утверждающий о серьезном правонарушении, будет прав.
Но если подходить к разрешению каждого конкретного инцидента тщательно, с анализом ГОСТ, объективной и субъективной стороны, то в подавляющем большинстве случаев водитель окажется невиновным.
Вполне возможно, что после того, как водитель доведет до сведения инспектора свои аргументы, пояснит, что он их изложит в протоколе и подтвердит в ходе дальнейшего разбирательства, инспектор откажется от намерения оформлять правонарушение.