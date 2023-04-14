Адвокат рассказал о популярных ловушках ГИБДД на дорогах и способах спрогнозировать их появление в том или ином месте

Несмотря на широкое распространение камер, фиксирующих нарушение ППД, на вооружении сотрудников автоинспекции остаются и прежние методы работы.

Приемы правоохранителей, а также способы спрогнозировать их появление в том или ином месте перечислил агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов.

По его словам, в наши дни в крупных мегаполисах водитель вряд ли столкнется с претензией сотрудника ГИБДД о непристегнутом ремне или небольшом превышении скорости. Подобное характерно для провинции.

В крупных городах правоохранителей в первую очередь интересуют нарушения, за которые предусмотрено суровое наказание. Например, управление в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной, проезд на запрещающий сигнал и пр.

«Соответственно, и ожидать встречи с патрульным экипажем следует в тех местах, где наиболее вероятно их обнаружение, в том числе и там, где в силу сложившихся обстоятельств такие места образовались», – сообщил Анатолий Миронов

Например, там, где линии горизонтальной разметки стерты от времени. Или светофор отрегулирован или расположен так, что провоцирует проезд на красный свет. В подобных ситуациях сотрудник ГИБДД, утверждающий о серьезном правонарушении, будет прав.

Но если подходить к разрешению каждого конкретного инцидента тщательно, с анализом ГОСТ, объективной и субъективной стороны, то в подавляющем большинстве случаев водитель окажется невиновным.

«Оказавшись в подобной ситуации, в первую очередь необходимо это осознать и попытаться спокойно аргументировать свою позицию. И если в ответ вам обещают составить протокол, ни в коем случае не спешить «оплатить штраф на месте», – предупредил Анатолий Миронов

Вполне возможно, что после того, как водитель доведет до сведения инспектора свои аргументы, пояснит, что он их изложит в протоколе и подтвердит в ходе дальнейшего разбирательства, инспектор откажется от намерения оформлять правонарушение.