«Поднимаются облака»: синоптик Колесов поделился прогнозом на выходные в Санкт-Петербурге

Облачная погода без осадков ожидается в Санкт-Петербурге на предстоящих выходных 15-16 апреля. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Сегодня еще в городе солнечно, но с юга по периферии антициклона поднимаются облака. Восточный ветер сохранится все выходные дни, хотя продолжит ослабевать. В связи с этим температура воздуха днем будет медленно повышаться, и максимумы в субботу ожидаются до +9 градусов, а в воскресенье даже выше – до +12 градусов», – сообщил Александр Колесов

Как пишут «Невские Новости», ночи останутся такими же холодными, за окном столбик термометра опустится до 0 °C.