Ленобласть готовится к реализации двух последних этапов программы расселения аварийного жилья

АО «ЛенОблАИЖК» приступило к проектированию 12 новых домов для расселения аварийного жилья, куда в 2024-2025 годах переедут 1,7 тыс. семей.

«Ленинградская область планомерно подходит к завершающим этапам программы расселения аварийного жилья. В следующие два года предстоит расселить более 80 тысяч квадратных метров и переселить 5 тысяч человек», — отметил заместитель Председателя регионального Правительства Евгений Барановский.

Параметры программы расселения сформированы, исходя из запросов администраций муниципальных образований. Четыре новостройки для 658 семей планируется построить в Луге, Подпорожье и Сясьстрое в 2024 году. Свыше тысячи семей обретут новое жилье в Виннице, Вознеселье, Большой Пустомерже, Раье, Рощино и в Луге.

Отметим, что в 2023 году по программе расселения планируется предоставить жилье более чем 3200 гражданам. Новые многоквартирные дома появятся в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек. Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.