Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» под Кировском

Смертельное ДТП произошло на 87 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти.
У деревни Дусьево лоб в лоб столкнулись Kia и Skoda. По предварительным данным, в результате аварии погибли оба водителя, мужчины 74 и 65 лет. Еще два пассажира получили травмы, их госпитализировали.
Прибывшие на место спасатели деблокировали потерпевших.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Движение на данном участке временно перевели на реверсивный режим, возможно полное перекрытие. На месте работают экстренные службы.
Вам будет интересно
Ранее ivbg.ru сообщал, что на трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти произошла авария с четверыми пострадавшими, в числе которых...
12.04.2023 183