Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» под Кировском

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло на 87 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

У деревни Дусьево лоб в лоб столкнулись Kia и Skoda. По предварительным данным, в результате аварии погибли оба водителя, мужчины 74 и 65 лет. Еще два пассажира получили травмы, их госпитализировали.

Прибывшие на место спасатели деблокировали потерпевших.

Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» под Кировском трасса Кола, смертельная авария, погибли водители, лоб в лоб, Ленобласть, Кировский район, ДТП
Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» под Кировском трасса Кола, смертельная авария, погибли водители, лоб в лоб, Ленобласть, Кировский район, ДТП
Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» под Кировском трасса Кола, смертельная авария, погибли водители, лоб в лоб, Ленобласть, Кировский район, ДТП
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение на данном участке временно перевели на реверсивный режим, возможно полное перекрытие. На месте работают экстренные службы.

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12.04.2023 183
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