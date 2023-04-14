Два водителя погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» под Кировском

Смертельное ДТП произошло на 87 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

У деревни Дусьево лоб в лоб столкнулись Kia и Skoda. По предварительным данным, в результате аварии погибли оба водителя, мужчины 74 и 65 лет. Еще два пассажира получили травмы, их госпитализировали.

Прибывшие на место спасатели деблокировали потерпевших.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение на данном участке временно перевели на реверсивный режим, возможно полное перекрытие. На месте работают экстренные службы.