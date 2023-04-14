Врач-терапевт рассказал, как избежать встречи со змеей и как оказать первую помощь при укусе – видео

С наступлением тепла в лесах Ленинградской области проснулись змеи. ЦУР фиксирует сообщения жителей в социальных сетях о первых встречах с этими представителями местной фауны.

В центре сообщают, что в регионе обитают два вида змей: гадюка обыкновенная и уж обыкновенный. Встреча с первой потенциально опасна, но змеи никогда не нападают первыми. Подавляющее число случаев укусов произошли по вине самого человека.

Вместе с заведующим стационарным отделением скорой помощи Всеволожской больницы, врачом-терапевтом Андреем Тополяном в ЦУР рассказали о том, как избежать неприятной встречи и оказать первую помощь в случае неблагоприятного стечения обстоятельств.