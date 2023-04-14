СМИ: Украина практически перестала использовать ракетные комплексы HIMARS

Такой вывод делает Mash со ссылкой на слитые документы Пентагона. Как сообщает telegram-канал, из 20 поставленных ВСУ установок ежедневно работают только три и с минимальной нагрузкой – 3-5 пусков в сутки.

Автор доклада сообщает: по их данным, в течение последнего отчетного периода ВСУ запускали 14-28 снарядов в сутки. Как сообщает telegram-канал, это три-пять залпов в день при условии настройки установок на шесть последовательных залпов ракетами РСЗО типа MLRS.

Также ВСУ выдана рекомендация об одновременном использовании двух-трех машин, что в десятки раз меньше ожидаемого потенциала применения. Причины – уничтожение большей части HIMARS российскими военнослужащими, снарядный голод и экономия боеприпасов для анонсируемого контрнаступления.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, допустимы все три варианта. Судя по отчетам МО РФ, часть американских реактивных систем уничтожена. Поставки ракет ограничены из-за их дороговизны – стоимость одной $150 000. Залпа – $900 000, или 73,5 млн рублей.