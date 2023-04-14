В Ленобласти исчез поселок в Бокситогорском районе

Автор: Сергей Агутин
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В Ефимовском поселении Бокситогорского района упразднили населенный пункт Алешины Нивы. Решение принято в ходе рабочего совещания представителей органов местного самоуправления и областных комитетов по управлению госимуществом, межнациональным и межконфессиональным отношениями и градостроительной политике.

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При рассмотрении вопроса учитывалось, что в Алешиных Нивах нет недвижимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам, нет земельных участков для строительства или ведения хозяйства, нет инфраструктуры и жителей.

Согласно данным администрации Ефимовского городского поселения, последний и единственный житель снялся с регистрации в Алешиных Нивах в 2022 году. До этого в населенном пункте числился один человек.

Поселок Алешины Нивы располагался западу от автодороги 41К-032 «Заголодно-Сидорово-Радогощь», в 13 километрах от Бокситогорска.

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