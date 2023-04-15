Майские праздники все ближе: куда можно улететь на отдых из Петербурга и сколько будет стоить?

Если сравнивать с 2022 годом, жители Санкт-Петербурга стали чаще интересоваться отдыхом за границей. Наибольшим спросом пользуются: Армения, Объединенные Арабские Эмираты, а также Турция. Об этом сообщает РБК.

Самым популярным по данным авиабронирований за период с 28 апреля по 14 мая стал Ереван – 9,8 % заказов. В одну сторону купить билет на самолет можно от 15 тысяч рублей, а ночь в трехзвездочном отеле обойдется минимум в 3,2 тысячи рублей за человека.

Топ-2 – ОАЭ. На Дубай в майские праздники приходится 9,5 % спроса среди петербуржцев. Билеты туда обойдутся в одну сторону минимум в 26 тысяч рублей, а номер в отеле можно забронировать от 2,4 тысяч в сутки. Если говорить про комплексные туры, то пара может уложиться в 120 тысяч рублей. Это перелет туда и обратно, семь ночей в четырехзведочном отеле в категории полупансион.

Топ-3 – Турция. В Стамбул уже оформлено 7,7 % авиазаказов. Перелет в одну сторону обойдется в 21,5 тысяч рублей. За сутки в отеле придется заплатить от 2,3 тысяч рублей за человека.