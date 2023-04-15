Торговца банковскими секретами из Кемерово в розыске задержали во Всеволожском районе

Полиция Всеволожского района 14 апреля возле дома № 140 в деревне Новосаратовка задержала 26-летнего жителя Кемеровской области, который числился в федеральном розыске за торговлю банковскими секретами.

В период с 13 февраля 2020 года по 19 августа 2021 года мужчина, как руководитель организации, открыл счет в одном из банков Кемеровской области по договоренности с третьим лицом. Затем продал электронные носители информации и лицензию на установку компьютерной программы, предназначенной для приема, передачи, выдачи денег.

Аферу осуществили с целью незаконных переводов средств третьими лицами.