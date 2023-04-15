Фитнес-эксперт назвала лучшие упражнения для сжигания жира

По словам фитнес-эксперта Алексы Меллардо, идеальной фигуры помогут добиться берпи, приседания и упражнение «альпинист». Для этого необходимо встать в положение планки и в активном темпе поднимать колени по одному к противоположному локтю.
Меллардо отметила, что сжечь лишние калории поможет становая тяга, а также жим гантелей с приседаниями. Исходное положение – ноги на ширине плеч, локти согнуты, гантели зажаты в руках и подняты на уровень плеч.
«Присядьте до угла 90 градусов в коленях, сохраняя при этом ровную спину. Затем встаньте и вытяните руки с гантелями над головой», – пояснила Алекса Меллардо
Специалист посоветовала включить в тренировку упражнение Renegade row. Для этого необходимо встать в положение планки, оперевшись руками на гири или гантели.
«Выполните отжимание. Поднявшись, оторвите одну из гирь от пола и отведите ее на уровень корпуса, затем опустите, снова выполните отжимание и повторите движение с другой стороны», – рассказала Алекса Меллардо
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13.04.2023 114