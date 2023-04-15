Мужчину задержали за растление девочки на школьном стадионе в Кировске

Полицейские задержали 33-летнего жителя Кировска, которого подозревают в растлении девочки 2010 года рождения на школьном стадионе.

Мать несовершеннолетней пострадавшей обратилась в полицию спустя два дня после произошедшего. Она рассказала, что неизвестный на протяжении 10 минут совершал непристойности по отношению к ее дочери.

Спустя несколько часов подозреваемого задержали в его квартире на Ладожской улице. После дачи показаний мужчину отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос об уголовном деле.