Мужчину задержали за растление девочки на школьном стадионе в Кировске

Полицейские задержали 33-летнего жителя Кировска, которого подозревают в растлении девочки 2010 года рождения на школьном стадионе.
Мать несовершеннолетней пострадавшей обратилась в полицию спустя два дня после произошедшего. Она рассказала, что неизвестный на протяжении 10 минут совершал непристойности по отношению к ее дочери.
Спустя несколько часов подозреваемого задержали в его квартире на Ладожской улице. После дачи показаний мужчину отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос об уголовном деле.
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16.12.2020 34782