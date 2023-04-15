Молодого человека остановили на станции метро «Проспект Ветеранов» в Санкт-Петербурге при попытке пронести муляж «гранаты-колотушки».

В сумке задержанного также нашли немецкие сапоги и пару касок. Отмечается, что эти предметы могли бы послужить реквизитом для съемок киноленты. Сам молодой человек, по его словам, занимается исторической реконструкцией, из-за чего эти предметы и потребовались.

Задержанного доставили в отделе полиции. Проблемы с законом у него могут возникнут в случае, если среди вещей найдут взрывоопасные вещества. Это должна будет подтвердить экспертиза.