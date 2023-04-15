Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 15 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артемовск. В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

В районах населенных пунктов Красное, Калиновка и Богдановка Донецкой народной республики ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ.

В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено 6 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315-ти военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах.

В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, Рубежное и Червонопоповка Луганской народной республики.