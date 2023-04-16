В Минобороны РФ рассказали о подвиге Олега Кибакова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил гвардии ефрейтор Олег Кибаков.

Командир боевой машины гвардии ефрейтор Олег Кибаков вместе с вверенным ему личным составом в составе батальонной тактической группы российских десантников штурмовал опорный пункт националистов. Заняв выходную позицию, огнем из боевой машины Олег сковал действия националистов, чем дал возможность другим подразделениям начать обходить опорный пункт с фланга для последующего удара.

Противник открыл минометный обстрел по месту расположения боевой машины Олега. В результате обстрела Кибаков получил осколочное ранение, но, несмотря на это, продолжил вести бой. Сменив позицию, он приступил к корректировке огня артиллерии.

Оперативно переданные им координаты позволили уничтожить часть военной техники противника. После прибытия подкрепления Кибаков был эвакуирован с поля боя. Самоотверженные, грамотные действия гвардии ефрейтора Олега Кибакова позволили выполнить поставленную боевую задачу, и выбить боевиков с занимаемого ими опорного пункта.