WP: большинство заявивших об уходе из России компаний продолжили работу в стране

Большинство западных компаний, объявивших об уходе из России после начала СВО, продолжили работать в стране, пишет газета The Washington Post.

Согласно экспертным оценкам, которые приводятся в материале, лишь небольшое количество западных компаний покинули Россию. Также сообщается, что некоторые предприятия «даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли».

Автор отметил, что оставшиеся в стране иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь.