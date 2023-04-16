WP: большинство заявивших об уходе из России компаний продолжили работу в стране

Автор: Гузель Галимова
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Большинство западных компаний, объявивших об уходе из России после начала СВО, продолжили работать в стране, пишет газета The Washington Post.

Согласно экспертным оценкам, которые приводятся в материале, лишь небольшое количество западных компаний покинули Россию. Также сообщается, что некоторые предприятия «даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли».

Автор отметил, что оставшиеся в стране иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь.

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05.04.2023 217
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