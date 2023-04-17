Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 17 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 35 украинских военнослужащих и самоходная гаубица «Акация». Кроме того, уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск. Авиацией совершены 22 самолетовылета. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 54 огневые задачи. Общие потери противника за сутки составили свыше 270-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении уничтожено свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.