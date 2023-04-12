На службу по контракту в зону СВО ждут слесарей и токарей из Ленобласти

Об этом рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко во время своего визиты в зону специальной военной операции

«Все восемь первых Нив, которые Ленобласть передала фронту, уже побывали в рембазе, которую тоже курирует регион. Мастера сравнивают свою работу с хирургической, но наоборот: говорят, сначала восстанавливают технику с минимальными повреждениями, чтобы быстро поставить в строй, потом берутся за «травмы, несовместимые с жизнью». Это прифронтовая зона, и здесь на службу по контракту очень ждут слесарей и токарей», — рассказал глава Ленобласти.

Также вчера, 11 апреля, из Ленобласти в 3-ий армейский корпус передали ещё партию техники и специального снаряжения. Ранее министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов поблагодарил Ленобласть за активную работу и поддержал предложение — после завершения всех восстановительных работ назвать микрорайон, в котором 47 регион отвечает за восстановление 77 объектов, Ленинградским.