Саяд Алиев передал нашим бойцам в Мариуполе восемь машин модели «Нива»

Он прибыл с целью провести контроль поставок медоборудования.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Саяд Алиев побывал в Мриуполе.

На своей странице в VK он рассказал:

«Передал нашим бойцам восемь машин модели «Нива». Ребята на месте указали на дополнительные пожелания по технике и запчастям. Теперь, когда контакт налажен, можно будет более точно проводить сбор и подготовку как транспорта, так и любой другой техники, необходимых для успешного выполнения задач специальной военной операции. Отмечу, при отправке все машины были освящены».

Сообщил он и о том, что для бойцов было закуплено и доставлено медицинское оборудование: аппарат электронный с встроенным компрессором для проведения искусственной вентиляции легких, насос инфузионный шприцевой, концентратор кислорода, кардиограф и монитор пациента.

Ранее стало известно, что восемь машин и медоборудование отправили бойцам в зону СВО из Ленобласти.