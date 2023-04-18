Стало известно, пройдет ли акция «Бессмертный полк» в Петербурге

Ранее организаторы акции решили изменить формат проведения.

Как пишет Mash на Мойке, в Санкт-Петербурге шествие «Бессмертный полк» в традиционном формате отменено. Такое решение связано с необходимостью обеспечения безопасности горожан и гостей города.

Однако рассматриваются другие варианты проведения акции — онлайн. Например, можно размещать фото своих дедушек и бабушек, участвовавших в Великой Отечественной войне в своих соцсетях или размещать памятные кадры на машинах.