Стало известно, пройдет ли акция «Бессмертный полк» в Петербурге

Ранее организаторы акции решили изменить формат проведения.
Как пишет Mash на Мойке, в Санкт-Петербурге шествие «Бессмертный полк» в традиционном формате отменено. Такое решение связано с необходимостью обеспечения безопасности горожан и гостей города.
Однако рассматриваются другие варианты проведения акции — онлайн. Например, можно размещать фото своих дедушек и бабушек, участвовавших в Великой Отечественной войне в своих соцсетях или размещать памятные кадры на машинах.
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18.04.2023 37