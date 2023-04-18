Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 18 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходных гаубицы М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовск. Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи.

Потери противника за сутки составили свыше 290 украинских военнослужащих и наемников. Кроме того, уничтожены одна украинская боевая машина пехоты, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.