В каких случаях пенсионер лишится части пенсии при сдаче в аренду жилья?

Пенсионер, официально сдающий квартиру в аренду, может лишиться социальной доплаты к пенсии. Это произойдет, если его ежемесячный доход превысит уровень регионального прожиточного минимума.

По действующему на момент подготовки публикации законодательству, размер пенсии по старости не может быть ниже прожиточного минимума, который рассчитывается в целом по России и для отдельных регионов. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».

Если пенсия не достигает прожиточного минимума, пенсионер получает федеральную доплату. Органы соцзащиты должны обеспечить, чтобы сумма региональной социальной доплаты доводила пенсию до прожиточного минимума по месту жительства.

«Когда пенсионер официально сдает квартиру в аренду, то, если его ежемесячный доход превысит уровень регионального прожиточного минимума, он может лишиться социальной доплаты к пенсии», – сообщает руководитель практики правового бюро Елена Родионова

Также пенсионер может лишиться, к примеру, субсидии на оплату услуг ЖКХ. Так происходит потому, что доход от арендной платы учитывается при определении имущественного положения человека. При этом сдающий квартиру пенсионер сохраняет за собой статус неработающего и имеет право на индексацию пенсии и региональные льготы. Например, на проезд в общественном транспорте, компенсацию за санаторно-курортное лечение и пр.