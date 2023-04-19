Смертельное ДТП произошло на 35-м километре трассы «Петергоф — Кейкино» в Ломоносовском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 44-летний водитель иномарки Opel Astra не справился с управлением и въехал в опору освещения, после машина улетела в кювет и перевернулась. Мужчина от полученных травм погиб на месте.

Известно, что водитель был лишен прав на управление машиной. По факту ДТП проводиться проверка.