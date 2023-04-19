Михаил Ильин проверил готовность пожарных Приозерского района к пожароопасному сезону

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности проверил готовность пожарных и спасателей в Сосново, а также специалистов Приозерского лесничества

«Поскольку лесные территории Приозерского района вплотную прилегают к населенным пунктам, готовности личного состава и оборудования к оперативному реагированию на любые сигналы о возгораниях придается особое значение», ― отметил Михаил Ильин.

В лесничестве оборудован центр по видеоконтролю. По оценке Михаила Ильина ленинградская областная система РСЧС к борьбе с лесными пожарами готова, гидранты находятся в нормативном состоянии, отряды укомплектованы, создан необходимый запас горюче — смазочных материалов, мотопомп и другого снаряжения.

Напомним, что в случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес 908-91-11, а также по телефону 01,112,101. Причинами пожаров могут стать не полностью потушенный костер или непогашенная сигарета. Даже осколок брошенной в лесу бутылки в солнечную погоду может сфокусировать солнечные лучи подобно линзе и стать источником возгорания. При выстреле из ружья тлеющий пыж может поджечь сухую траву.

За поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность! За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность. В 2022 году пожароопасный сезон был введен в регионе 26 апреля.