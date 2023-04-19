В Колпино пожилая женщина упала с высоты 5-го этажа

Она скончалась в реанимации от полученных травм.

Пожилая женщина погибла после падения с высоты 5-го этажа в Колпино — сообщают Невские Новости. Пенсионерка спустя несколько часов скончалась в больнице от множественных травм.

Инцидент произошел утром во вторник, 18 апреля, на улице Вавилова. Семидесяти-воьсмилетнюю женщину в тяжелом состоянии госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и травматическим шоком.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Зоя Черничная

Ранее стало известно, что в Петербурге в психоневрологическом интернате погибли семеро детей.