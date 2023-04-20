«ВКонтакте» создали фильтр, помогающий скрывать нецензурные выражения в постах

Команда соцсети сообщила о старте новой функции, благодаря которой пользователи «ВКонтакте» получили возможность исключить нецензурные выражения из просматриваемых постов и комментариев.

Подключить новый фильтр можно в «Настройках». В настоящее время фильтр работает на русском языке.

Подключённая функция заменяет нецензурные слова на набор символов. По желанию пользователя есть возможность вернуть текст в первоначальному виду. Для этого необходимо кликнуть на выражение, после чего появится специальная плашка, предлагающая соответствую опцию.