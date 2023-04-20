В Ленобласти с начала апреля от укусов клещей пострадали 49 человек

С начала апреля к врачам после укусов клещей обратились 49 жителей Ленобласти, в том числе 17 детей. В этом году опасные насекомые активизировались рано.

Первый случай нападения был зарегистрирован 7 апреля в Кингисеппском районе: пострадал ребенок.

«За прошлую неделю у нас было зарегистрировано всего семь присасываний клещей. А вот за выходные это число увеличилось почти на 40. И на вчера нарастающим итогом уже 49 человек пострадавших», — рассказала главный санитарный врач региона Ольга Историк.

Жителям Ленобласти советуют привиться от энцефалита. Вакцинация проводится во всех поликлиниках и амбулаториях.