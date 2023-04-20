В Ленинградской области прошла первая отправка призывников

Только что закончилась отправка в Вооруженные силы первой группы призывников из Ленинградской области, сообщил вице-губернатор по безопасности региона Михаил Ильин.

Ребята уезжали на службу из облвоенкомата небольшими группами и уже сегодня прибудут к месту службы в части расположенные на территории Западного военного округа.

Новобранцы уже обеспечены всем необходимым вещевым имуществом, также им выданы электронные документы и банковские карты.

Как отметил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, во все времена русский солдат — это сын Отечества, истинный патриот в самом высоком смысле этого слова. И наши ленинградские призывники с достоинством будут нести службу и смогут защищать себя, свою семью, свою страну.

Уже завтра вице губернатор посетит части ,где находятся призывники.

Весенний призыв граждан на срочную военную службу стартовал, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, 1 апреля 2023 года.