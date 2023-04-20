Без существенных осадков и до +16°C — погода в Ленобласти на 21 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленобласти 21 апреля.
Существенных осадков в пятницу не ожидается. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный слабый. Температура воздуха ночью -1…+4°C, местами до -3°C, днем +11…+16°C, местами до +9°C. Атмосферное давление будет понижаться.
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20.04.2023 35