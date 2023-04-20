Минцифры отрицает тестовую рассылку электронных повесток через «Госуслуги»

Минцифры отрицает рассылку повесток через «Госуслуги» в отдельных регионах, о которой, в частности, сообщал главный военком Петербурга Сергей Качковский.

В министерстве указали, что сейчас граждане могут получить повестку двумя способами, которые имеют юридическую силу: лично в руки либо заказным письмом по «Почте России» с уведомлением.

Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта, подчеркнули в Минцифры.

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Ранее военный комиссар Петербурга Сергей Качковский заявил, что в городе в тестовом режиме начали рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва в армию.