Стало известно, когда начнется отключение горячей воды в Петербурге

Специалисты будут проверять тепловое оборудование и сети, проводить гидравлические испытания и делать ремонт в случае необходимости.

Батареи перестанут быть горячими только после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет держаться выше 8 градусов. А вот отключение горячей воды планируется уже через месяц, 22 мая. Об этом сообщает 78.ru.

По отдельным адресам жителям придётся сидеть без горячей воды до двух недель.

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Ранее стало известно, что петербуржцы начали получать электронные повестки в тестовом режиме.