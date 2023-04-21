В Ленобласти началась весенняя миграция лосей

На территории Ленобласти началась весенняя миграция лосей.
Кадрами поделились в официальной группе Нижне-Свирского государственного заповедника в ВК.
Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, особенно в вечерне-ночное и утреннее время. Напомним, штраф за гибель лося для водителей — 80 тысяч рублей.
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20.04.2023 87