В Ленобласти началась весенняя миграция лосей

Автор: Гузель Галимова
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На территории Ленобласти началась весенняя миграция лосей.

Кадрами поделились в официальной группе Нижне-Свирского государственного заповедника в ВК.

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Фото: Анатолий Смирнов

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, особенно в вечерне-ночное и утреннее время. Напомним, штраф за гибель лося для водителей — 80 тысяч рублей.

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