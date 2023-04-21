Турчак: Защитники Донбасса получат статус ветеранов боевых действий

Как сообщает сайт ER.ru, Госдума приняла несколько законов группы, которые совершенствуют действующие механизмы и устанавливают справедливое право на получение льгот для бойцов и членов их семей.

Статус ветеранов боевых действий получат ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года. Этот законопроект рабочей группы по вопросам СВО принят Госдумой единогласно и в ближайшее время будет рассмотрен Совфедом. После подписания президентом и вступления в силу эти люди и их семьи получат все права и льготы, соответствующие новому статусу.

«Речь идёт о защитниках Донбасса, служивших тогда в Вооружённых Силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавших участие в боях с украинской армией. Их вклад в борьбу за свободу и независимость Донецкой и Луганской Народных Республик был и остаётся бесспорным. Но до сих пор они были с правовой точки зрения в «серой» зоне. Отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную господдержку», — отметил один из авторов документа, глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Норма касается и бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующим выполнению задач СВО. В том числе — бойцов ЧВК. Они также смогут получать ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы при оплате ЖКУ, проезде на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Ещё один принятый на этой неделе закон касается права на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков или совершеннолетних детей. А также права на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.

«Действующий закон был составлен так, что при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывался в полном объёме, а ложился на их плечи. Наши изменения в закон решают эту проблему – кредит погибшего в СВО военнослужащего (включая добровольцев и мобилизованных) в подобной ситуации будет обнуляться», — отметил Андрей Турчак.

Принят и уже подписан президентом пакет законов, инициированных рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Теперь если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения бойца, то он в судебном порядке будет признан безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащего смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица.

«Теперь семьям участников СВО не придется ждать годами в подвешенном состоянии — признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через 3 месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим», — сказал Андрей Турчак.

Новый механизм касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и приграничных территориях — кроме бойцов это сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие там служебные задачи, мирные жители. Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Помимо этого, в первом чтении принят законопроект рабочей группы по вопросам СВО о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям. Также группа внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, которые запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, если их срок истек во время прохождения службы. Эта норма гарантирует бойцам сохранение за ними рабочих мест. Аналогичные изменения предложены и в закон о системе государственной службы. Помимо этого, рабочая группа внесла в федеральный парламент законопроект о сохранении у семьи бывшего сотрудника ОВД – участника СВО – права на жилищную выплату в случае его гибели.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Она осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.