Стоимость работ оценивается в два миллиарда рублей.
Как сообщает 78.ru, на новом предприятии планируется создать 65 рабочих мест.
Производитель субстанций и лекарственных препаратов «Цитомед» приступил к строительству второго завода в Петербурге.
Компания намерена перенести в новые здания переработку сырья животного происхождения. На существующем заводе останется универсальный химический синтез субстанций. При этом обе линии модернизируют и дополнят современным оборудованием.
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Ранее стало известно, что более 200 зданий снесут в Петербурге ради строительства Большого Смоленского моста.