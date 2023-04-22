Под Приморском лоси разгуливают прямо у дороги — видео

Жители Ленобласти продолжают наблюдать лесных жителей вблизи населенных пунктов и дорог.

На этот раз лось был замечен у «Белого камня», недалеко от Приморска в Выборгском районе Ленобласти. Видео и фото появилось в соцсетях.

В сторону Глебычево, на полпути от кладбища. Водители, будьте аккуратны на дороге, — предупредили очевидцы.



