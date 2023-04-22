Синоптик рассказал, какой погоды ждать в Петербурге на выходных

Автор: Анастасия Щербакова
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Как отметил Александр Колесов, ухудшение погоды будет наблюдаться в воскресенье.

Об этом синоптик пишет в своем Телеграм. По данным Колесова, температура воздуха в дневное время повысится до +13 до +18 градусов, а у акваторий Финского залива и Ладоги будет +10.

В воскресенье днем на востоке области местами возможен дождь. Усилений ветра в эти дни не ожидается, но ветра западного направления продолжают приносить к нам более теплый воздух, поэтому прогрев всей территории Ленинградской области продолжится.

Тем временем начало следующей недели будет теплым — воздух прогреется от +17 до +22 градусов.

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