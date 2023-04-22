Депутаты всерьез обеспокоены судьбой объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой порчи.

Депутаты петербургского ЗакСа предложили эвакуировать памятники России из-за рубежа — сообщают Невский Новости.

В Законодательном собрании Северной столицы одобрили федеральный законопроект по спасению исторических и культурных памятников России из-за рубежа.

Причиной такой меры стала череда разрушений памятников с начала августа 2022 года в нескольких странах Евросоюза, в том числе в Финляндии, Латвии и Польше.

Фото: wikimedia.org | Валерий Дед/CC BY-SA 3.0

Ранее стало известно, что жители Пушкина просят признать яму на улице объектом культурного наследия.