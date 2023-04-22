Петербуржцам рассказали, какие профессии с самым большим риском инфаркта миокарда

Кардиолог из города на Неве считает работу водителей, крановщиков и начальников отдела самыми опасными для сердца.
Новостной портал Петроград приводит слова врача-кардиолога Александра Макаридзе.
По мнению специалиста, работники тех профессий, где регулярно приходится отвечать за жизни других людей, могут быть подвержены неблагоприятным для работы сердечно-сосудистой системы воздействиям.
Хронические стресс развивает инфаркт миокарда. Также на сердце плохо влияет курение, неправильная диета и малоподвижность.
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Ранее стало известно, что врач рассказала, сколько белка требуется пожилым людям ежедневно.