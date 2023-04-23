МВД включило в теоретический экзамен на водительские права вопросы про правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В ведомстве пояснили, что скорректировали билеты в связи с изменившимися с 1 марта правилами дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изменения также касаются применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена») в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки (разметка 1.4).

Актуальные вопросы опубликованы на официальном сайте МВД.

Ранее ivbg.ru более подробно писал об изменениях в ПДД.