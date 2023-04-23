Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах на медицинских и инженерных специальностях

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить проект по увеличению количества бюджетных мест в высших учебных заведениях, предоставляющих обучение по медицинским и инженерно-техническим специальностям.

«Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения <…> поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах», — говорится в сообщении.

Представить свои предложения ведомства должны будут до 1 июня. Кроме того, Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения поручено до 1 октября разработать дополнительные меры, направленные на выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускников.