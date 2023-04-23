В России предлагают запретить продавать крепкий алкоголь людям младше 21 года

Автор: Гузель Галимова
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Общественная палата РФ предложила запретить продажу крепкого алкоголя – от 16.5 градуса — людям младше 21 года.

«Я бы предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста. Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно. Ограничение должно вводиться поэтапно — с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей», — пояснил «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Депутаты считают, что данное предложение необходимо обсудить с обществом. Представители алкогольной отрасли считают, что эта мера спровоцирует всплеск активности чёрного рынка.

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