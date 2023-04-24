Штраф и даже тюрьма: россиянам напомнили об ответственности за последствия неправильной жарки шашлыка

С 1 марта в России начали действовать новые правила.

Как отметила адвокат Елена Пономарева в беседе с редакцией «Вечерняя Москва», теперь расстояние от мангала до жилых построек при жарке мяса не должно быть меньше пяти метров. Также важно, чтобы на участке, котором вы готовите шашлык, не должны находится хвойные ветви, торфяная почва и все то, что могло бы спровоцировать сильный пожар.

Также не стоит жарить шашлык в условиях сильного ветра и в открытых мангалах.

Правонарушения предусматривают штрафы вплоть до 20 тысяч рублей и даже тюремный срок от 3 или до 5 лет, если ранее судимый человек спровоцировал пожар, в котором погибли или тяжело пострадали люди.