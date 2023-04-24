В Госдуме предложили частично отменить штрафы на тонировку автомобиля

Новый закон направлен на рассмотрение правительству.
Фракция ЛДПР предложили отменить штраф за тонировку передних боковых стекол автомобилей, сохранив при это ответственность за тонировку лобового стекла. Об этом сообщил в своем Телеграм депутат Ярослав Нилов.
Предлагается снять ограничения по тонированию передних боковых стекол с сохранением запрета тонирования лобового стекла транспортного средства, — указано в законе.
Сейчас за тонировку лобового и передних боковых стекол предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
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21.04.2023 246