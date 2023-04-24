В Госдуме предложили частично отменить штрафы на тонировку автомобиля

Автор: Анастасия Щербакова
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Новый закон направлен на рассмотрение правительству.

Фракция ЛДПР предложили отменить штраф за тонировку передних боковых стекол автомобилей, сохранив при это ответственность за тонировку лобового стекла. Об этом сообщил в своем Телеграм депутат Ярослав Нилов.

Предлагается снять ограничения по тонированию передних боковых стекол с сохранением запрета тонирования лобового стекла транспортного средства, — указано в законе.

Сейчас за тонировку лобового и передних боковых стекол предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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