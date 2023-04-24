Опубликован график работы «Почты России» на майских праздниках

Об этом организация рассказала в своем Телеграм-канале.
Как отметили в пресс-службе, 1 и 9 мая будут работать только круглосуточные отделения «Почты России» в Москве и Петербурге.
Тем временем 8 мая офисы будут работать по графику воскресенья, также за исключением отделений с круглосуточным режимом работы.
При этом со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей России будут работать в привычном режиме.
В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.
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18.04.2023 967