Опубликован график работы «Почты России» на майских праздниках

Об этом организация рассказала в своем Телеграм-канале.

Как отметили в пресс-службе, 1 и 9 мая будут работать только круглосуточные отделения «Почты России» в Москве и Петербурге.

Тем временем 8 мая офисы будут работать по графику воскресенья, также за исключением отделений с круглосуточным режимом работы.

При этом со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей России будут работать в привычном режиме.

В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.