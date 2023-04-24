Менять пол в паспорте собираются запретить в Минюсте

Согласно статистике ЗАГСов, с 2018 по 2022 год было зарегистрировано более 2 700 случаев, когда человек изъявлял желание стать «другим».

Минюст готовится отменить возможность сменить пол человека путем простого изменения документов. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Так же возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее», — подчеркивает Чуйченко.

Фото: Global Look Press

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили частично отменить штрафы на тонировку автомобиля.