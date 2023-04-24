С ними работают точечно или выходят на системные законодательные решения, отметил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

Ни одно из обращений не остаётся без внимания, подчеркнул Андрей Турчак на встрече с Президентом.

«Либо отрабатываем их точечно, либо выходим на системные законодательные решения, часть из которых вами уже подписана. Так, приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников специальной военной операции, введён запрет на арест их денежных счетов, законодательно закрепили специальную 10%-процентную квоту для поступления в вузы Героев России, кавалеров трёх орденов Мужества, a также детей участников специальной военной операции», — сообщил секретарь Генсовета партии.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента.

Фото: tuvest.ru

Ранее стало известно, что восемь машин и медоборудование отправили бойцам в зону СВО из Ленобласти.